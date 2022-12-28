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НБА

Сегодня, 07:15

Дончич первым в истории НБА набрал 60 очков, сделал 20 подборов и отдал 10 передач в одном матче

Иван Торопцев
Корреспондент
Лука Дончич (слева).
Фото USA Today Sports
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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич установил рекорд результативности НБА в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорка» (126:121 ОТ).

23-летний словенец первым в истории лиги набрал 60 очков, сделал 21 подбор и отдал 10 результативных передач в одной игре. До него никому в лиге не удавалось набрать 60 очков, сделать 20 подборов и отдать 10 передач за один матч.

В сезоне-2022/23 Дончич набирает в среднем 32,8 очка, делает 8,3 подбора и отдает 8,7 передачи за матч. Баскетболист является одним из главных претендентов на награду лучшему игроку сезона в НБА.

БК Даллас Маверикс
Лука Дончич
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