Карри: «У меня никогда не было таких травм плеча. Я нахожусь на ранней стадии восстановления»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри поделился информацией о своей травме плеча.

«Это очень интересная травма, потому что у меня никогда не было таких травм плеча. Мы выбрали выжидательную тактику. Я все еще нахожусь на ранней стадии процесса восстановления, так что еще очень нескоро возьму мяч в руки. Восстановление займет несколько недель. Думаю, что начнем устанавливать сроки после Нового года», — приводит слова Карри Twitter-аккаунт Talking' NBA.

34-летний американец получил повреждение в матче с «Индианой» (119:125) в столкновении с Джейленом Смитом. На восстановление ему потребуется несколько недель.

В этом сезоне Карри провел 26 матчей в регулярном чемпионате НБА, в среднем за игру набирая 30 очков, совершая 6,6 подбора и отдавая 6,8 передач.