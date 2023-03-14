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Сегодня, 15:11

Разыгрывающий «Мемфиса» Морант может потерять 38 миллионов долларов из-за ситуации с пистолетом

Мария Гусева
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Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант может потерять 38 миллионов долларов из-за того, что во время одного из своих стримов в соцсетях показал на камеру пистолет, сообщает BasketNews.

Если 23-летний американец по итогам текущего сезона НБА попадет в символическую сборную, то он выполнит критерий супермакса, прописанного в его продлении — контракт в сезоне-23/24 стартует с зарплаты 40 миллионов (30 процентов от потолка). Если не попадет, то получит только 25 процентов. Данные суммы будут фиксированными на весь срок соглашения.

Морант был отстранен за то, что во время одного из своих стримов в соцсетях показал на камеру пистолет. НБА проводит расследование ситуации. Он может провести недостаточное количество матчей, чтобы его кандидатуру рассматривали на включение в символическую сборную.

В сезоне-2022/23 баскетболист принял участие в 53 встречах, набирая в среднем 27,1 очка, а также делая 8,2 передачи и 6,0 подбора за игру.

БК Мемфис Гриззлиз
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