Лиллард не хочет переходить в «Клипперс» или «Бостон»

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард не хочет переходит в «Клипперс» или «Бостон», заявил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По его данным, игрок хочет выступать только в составе «Майами». Отмечается, что Лиллард в этом вопросе проявляет категоричность.

Ранее генеральный менеджер «Портленда» Джо Кронин сообщил, что клуб работает над потенциальным обменом игрока.

В 769 матчах за «Портленд» Лиллард в среднем набирал 25,2 очка, 6,7 передачи и 4,2 подбора. В прошлом сезоне его показатели — 32,2 очка, 7,3 передачи и 4,8 подбора. Контракт Лилларда действует до конца сезона-2026/27, в котором предусмотрена опция игрока.