Лиллард прокомментировал свой рекорд этого сезона в НБА по трехочковым

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард прокомментировал свою игру в матче против «Миннесоты» в регулярном чемпионате НБА (133:112).

Защитник набрал 38 очков и забросил 11 трехочковых из 17 попыток, тем самым обновив рекорд этого сезона.

«Я в буквальном смысле не знал, сколько у меня было трехочковых. Просто бросал по кольцу.

Понимал, что набрал немало очков и реализовал довольно много трешек, и только потом подумал: «А сколько же я попал?» — сказал разыгрывающий после матча.

Предыдущий лучший результат принадлежал разыгрывающему «Кливленда» Дариусу Гарленду и защитнику «Голден Стэйт» Клэю Томпсону — 10.