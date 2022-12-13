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НБА

Сегодня, 11:30

Лиллард — о новом рекорде этого сезона НБА: «Не знал сколько у меня трешек, просто бросал по кольцу»

Лиллард прокомментировал свой рекорд этого сезона в НБА по трехочковым
Руслан Минаев
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Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард прокомментировал свою игру в матче против «Миннесоты» в регулярном чемпионате НБА (133:112).

Защитник набрал 38 очков и забросил 11 трехочковых из 17 попыток, тем самым обновив рекорд этого сезона.

«Я в буквальном смысле не знал, сколько у меня было трехочковых. Просто бросал по кольцу.

Понимал, что набрал немало очков и реализовал довольно много трешек, и только потом подумал: «А сколько же я попал?» — сказал разыгрывающий после матча.

Предыдущий лучший результат принадлежал разыгрывающему «Кливленда» Дариусу Гарленду и защитнику «Голден Стэйт» Клэю Томпсону — 10.

БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Дэмиэн Лиллард
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Лиллард забросил 11 трехочковых за игру и установил новый рекорд этого сезона в НБА