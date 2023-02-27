0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 12:32

Лиллард обошел Джордана по количеству игр с 60 очками

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиен Лиллард набрал 71 очко в матче против «Хьюстона» (131:114) в регулярном чемпионате НБА. 32-летний баскетболист повторил рекорд сезона и установил личный рекорд.

Для Лилларда это пятая игра за карьеру, в которой он набрал минимум 60 очков. По этому показателю он обошел легенду «Чикаго» Майкла Джордана и защитника «Филадельфии» Джеймса Хардена — по 4 матча.

Лидируют в этом списке Уилт Чемберлен (32 игры с 60+ очками) и Коби Брайант (6 матчей).

В матче против «Хьюстона» Лиллард также забросил 13 трехочковых, что является вторым результатом в истории НБА.

БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Джеймс Харден
Дэмиэн Лиллард
Коби Брайант
Майкл Джордан
Уилт Чемберлен
0
Читайте также
Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Коламбусом»
Овечкин забил в НХЛ впервые за месяц! Но «Вашингтону» устроили жесткий разнос
Умер политолог и основатель «Фонда эффективной политики» Глеб Павловский
Лавров заявил о срыве планов Запада по изоляции и расчленению России
Сейсмолог объяснил аномально долгую подземную активность в зоне землетрясений
МИД КНР ответил на слова Зеленского о планах провести встречу с Си Цзиньпином
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лиллард забросил 13 трехочковых — это второй результат в истории НБА

Лилларда проверили на допинг после 71 очка в матче с «Хьюстоном»