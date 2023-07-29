Разыгрывающий защитник «Сан-Антонио» Грэм осужден за вождение в нетрезвом виде

Разыгрывающий защитник «Сан-Антонио» Девонте Грэм приговорен к условному сроку за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сообщает TMZ Sports.

Инцидент произошел в июле 2022 года. Баскетболист был задержан в городе Роли, штат Северная Каролина.

28-летний американец признал себя виновным и был приговорен к 21 дню тюремного заключения. Приговор был отложен, а затем заменен на 12 месяцев испытательного срока без надзора. Также Грэм будет обязан заплатить 393 доллара в качестве штрафов и сборов.

В прошлом сезоне Грэм был обменян из «Нью-Орлеана» в «Сан-Антонио». За «Сперс» он сыграл в 20 матчах НБА, набирая в среднем по 13,0 очка, 2,5 подбора и 4,1 передачи.