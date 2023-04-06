Джефферсон: «Уэстбрук не прибавил в своей игре»

Эксперт Ричард Джефферсон высказался об разыгрывающем «Клипперс» Расселле Уэстбруке.

«Рассел не прибавил в своей игре. Он по-прежнему быстр. Я знаю, что он усердно работает. Я знаю это, но я также понимаю, что, если бы он реализовывал 35% из-за трехочковой, его игра была бы совершенно иной, чем сейчас», — сказал Джефферсон на канале JJ Redick.

В текущем сезоне Уэстбрук принял участие в 71 матче, в котором в среднем набирал 15,7 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 7,5 результативные передачи.