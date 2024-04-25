Рид признан лучшим шестым игроком сезона в НБА

Центровой «Миннесота» Наз Рид был признан лучшим шестым игроком НБА в сезоне-2023/24. Данная награда присуждается лучшему запасному игроку по итогам регулярки.

Для него это первая индивидуальная награда. 24-летний американец выступает за «Тимбервулвз» с сезона-2019/20. Он не был выбран на драфте 2019 года, после чего подписал двухсторонний контракт с клубом.

В регулярном чемпионате Рид в этом сезоне сыграл в 81 матче, набирая в среднем по 13,5 очков, 5,2 подбора и 1,3 результативной передачи.