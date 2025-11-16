Риверс раскритиковал правила НБА после результативной игры Дончича

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс раскритиковал правила НБА после матча регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс» (95:119).

«Лука хорош. Мы можем объяснять это как угодно, но Лука — хорош. Я все еще не согласен с решением по челленджу. Я не думаю, что игроку должно быть позволено выбрасывать ногу вперед при броске. По-моему, контакт произошел из-за того, что Лука выставил ногу. Если вы не можете оспорить бросок, а он говорит, что это его естественное движение — выбрасывать ногу, то я не понимаю, как вообще кого-то защищать. С такими правилами я бы сам набирал по восемь очков за игру. Даже по 10», — сказал Риверс на пресс-конференции после матча.

В матче на счету разыгрывающего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Дончича 41 очко, девять подборов, шесть результативных передач, один перехват, два блок-шота и три потери.