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3 апреля, 17:20

Российская центровая Болдырева описала свой день в университете Middle Tennessee

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александр Невзгода
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Анастасия Болдырева, ставшая лучшей по блок-шотам в сезоне-2024/25 в NCAA, в интервью «СЭ» рассказала, как проходит ее обучение в США.

— Можешь описать свой обычный день во время учебы? Как складывается неделя, что ты делаешь? Куда ходишь?

— Каждый семестр нагрузка и расписание складываются по-разному. В этом семестре в понедельник утром было свободно. После обеда — занятия, вторник, среда — университет. В четверг у нас обычно игра. В пятницу — тренировка, в субботу — опять игра. Воскресенье — выходной. Такой график был до турниров.

В понедельник утром я обычно смотрела видео, общалась с тренерами и изучала те моменты, которые мне надо изменить в игре. Иногда ходила бросать или занималась восстановительными процедурами. В 13.00 у нас тренировка, потом тренажерка. Затем иду домой, делаю домашнюю работу по учебе. Во вторник уроки начинаются с 09.40. Потом тренировка плюс тренажерка. Скаутинг команды-соперника после зала. Мы много изучаем игру соперников в тех или иных ситуациях, их поведение. Домашняя работа перед сном. В среду утро — для самостоятельной работы или бросковая. Днем тренировка с командой. Если игра выездная, то мы едем на выезд. В четверг играем. В пятницу у меня нет уроков. Остается либо домашка, либо тренажерка. В субботу — игра, после которой у нас обычно ужин с семьей моего парня. Воскресенье идет на восстановление или полный отдых.

— Неделя расписана от и до, правильно?

— Чаще всего да. Она более хаосная, когда у нас начинаются турниры. В это время у меня учеба была немного на втором плане. У нас, по-моему, был на этой неделе перерыв в учебе весенний. Все сразу расписано обычно на весь семестр.

Анастасия Болдырева.«Если не НБА, то буду пробовать заиграть в России, Израиле или Турции». Интервью российской центровой

Анастасия Болдырева
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