Дёмин: «Мне есть над чем работать больше, это касается и баскетбольных навыков, и ментальности»

4 ноября, 16:30
Российский баскетболист «Бруклина» Егор Дёмин рассказал о работе с личным тренером Заком Гонзалесом. Также спортсмен отметил, что ему нужно улучшить как свои баскетбольные навыки, так и ментальность.
«Бруклин» выбрал 19-летнего россиянина под восьмым номером драфта НБА-2025.
«Во время домашних серий со мной регулярно работает личный тренер Зак Гонзалес. Он очень хорошо знает меня, мы давно работаем вместе. Зак помогает мне в разборе игр и работает со мной на площадке. Первые игры сезона дали пищу для размышления, мне есть над чем работать больше, это касается и баскетбольных навыков, и ментальности. Спасибо Заку и всем, кто помогает мне расти!» — написал баскетболист в своем Telegram-канале.
Дёмин провел 6 матчей за «Бруклин» в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирая 6,2 очка и совершая 3 подбора.
Артемон Доберманов
Удачи парню
