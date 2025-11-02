Видео
2 ноября, 13:43

Российский центровой «Майами» Голдин отправлен в G-Лигу

Анастасия Пилипенко

Российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин отправлен в Лигу развития НБА (G-Лигу), сообщил журналист Айра Виндерман в социальной сети.

В этом сезоне 24-летний баскетболист не участвовал ни в одном из пяти матчей регулярного чемпионата НБА в составе «Хит».

Голдин имеет двусторонний контракт с «Майами». Теперь он будет выступать за фарм-клуб «Су-Фолс Скайфорс».

Сезон Лиги развития начнется с мини-турнира 7 ноября.

6

  • Saiga-спринтер

    Голдин по габритам больше/выше и тяжелее Жармухамедова. У Алжана была природная координация и длинные руки даже с учетом его роста, и пальцы больше для таких габаритов. Баскетбольный мяч в его лапище смотрелся как гандбольный.

    02.11.2025

  • hant64

    У Алжана, которого прекрасно помню и игру его видел и за ЦСКА, и за сборную СССР, наверное, были природные задатки для баскетбола. У Голдина вряд ли такой же случай.

    02.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Скоро к нему присоеденится и расхваленный в некогда спортивной газетёнке Демин. Будут там якобы "развиваться" .. пока не отправят восвоясси из НБА.

    02.11.2025

  • Saiga-спринтер

    "Туркестанский змей" Алжан Жармухамедов вообще не занимался спортом в школе. Затем стал ключевым игроком в ЦСКА и в сборной СССР по баскетболу на многие годы на позиции центрового.

    02.11.2025

  • hant64

    Голдину нужно серьёзно задумываться над возвращением в Россию, ибо вряд ли человек, занимавшийся до 15 лет борьбой, может стать баскетболистом уровня НБА. Но, чудеса иногда случаются)).

    02.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Даже там не будет играть

    02.11.2025

    Баскетбол
    НБА
    Владислав Голдин
