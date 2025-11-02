Российский центровой «Майами» Голдин отправлен в G-Лигу

Российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин отправлен в Лигу развития НБА (G-Лигу), сообщил журналист Айра Виндерман в социальной сети.

В этом сезоне 24-летний баскетболист не участвовал ни в одном из пяти матчей регулярного чемпионата НБА в составе «Хит».

Голдин имеет двусторонний контракт с «Майами». Теперь он будет выступать за фарм-клуб «Су-Фолс Скайфорс».

Сезон Лиги развития начнется с мини-турнира 7 ноября.