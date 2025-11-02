Российский центровой «Майами» Голдин отправлен в G-Лигу

2 ноября, 13:43
Российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин отправлен в Лигу развития НБА (G-Лигу), сообщил журналист Айра Виндерман в социальной сети.
В этом сезоне 24-летний баскетболист не участвовал ни в одном из пяти матчей регулярного чемпионата НБА в составе «Хит».
Голдин имеет двусторонний контракт с «Майами». Теперь он будет выступать за фарм-клуб «Су-Фолс Скайфорс».
Сезон Лиги развития начнется с мини-турнира 7 ноября.
Saiga-спринтер
Голдин по габритам больше/выше и тяжелее Жармухамедова. У Алжана была природная координация и длинные руки даже с учетом его роста, и пальцы больше для таких габаритов. Баскетбольный мяч в его лапище смотрелся как гандбольный.
02.11.2025
hant64
У Алжана, которого прекрасно помню и игру его видел и за ЦСКА, и за сборную СССР, наверное, были природные задатки для баскетбола. У Голдина вряд ли такой же случай.
02.11.2025
Saiga-спринтер
Скоро к нему присоеденится и расхваленный в некогда спортивной газетёнке Демин. Будут там якобы "развиваться" .. пока не отправят восвоясси из НБА.
02.11.2025
Saiga-спринтер
"Туркестанский змей" Алжан Жармухамедов вообще не занимался спортом в школе. Затем стал ключевым игроком в ЦСКА и в сборной СССР по баскетболу на многие годы на позиции центрового.
02.11.2025
hant64
Голдину нужно серьёзно задумываться над возвращением в Россию, ибо вряд ли человек, занимавшийся до 15 лет борьбой, может стать баскетболистом уровня НБА. Но, чудеса иногда случаются)).
02.11.2025
Неприкрытый Писярев
Даже там не будет играть
02.11.2025