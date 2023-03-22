«Сакраменто» проиграл «Бостону». Сабонис оформил трипл-дабл

«Сакраменто» на своем паркете проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:132. «Кингз» потерпели второе поражение подряд.

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум стал самым результативным игроком встречи, набрав 36 очков. Форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис оформил трипл-дабл — 16 очков, 13 подборов и 12 передач.

«Бостон» идет на 2-м месте в Восточной конференции с результатом 50-23. «Сакраменто» располагается на 3-й строчке Западной конференции — 43-29.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Бостон» — 109:132 (32:30, 22:30, 31:40, 24:32)

С: Фокс (18), Сабонис (16 + 13 подборов + 12 передач), Мюррэй (15).

Б: Тейтум (36), Браун (27), Уайт (20 + 10 передач), Смарт (17).