0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:24

«Сакраменто» проиграл «Бостону». Сабонис оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Сакраменто» на своем паркете проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:132. «Кингз» потерпели второе поражение подряд.

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум стал самым результативным игроком встречи, набрав 36 очков. Форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис оформил трипл-дабл — 16 очков, 13 подборов и 12 передач.

«Бостон» идет на 2-м месте в Восточной конференции с результатом 50-23. «Сакраменто» располагается на 3-й строчке Западной конференции — 43-29.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Бостон» — 109:132 (32:30, 22:30, 31:40, 24:32)

С: Фокс (18), Сабонис (16 + 13 подборов + 12 передач), Мюррэй (15).

Б: Тейтум (36), Браун (27), Уайт (20 + 10 передач), Смарт (17).

БК Бостон Селтикс
БК Сакраменто Кингз
0
Читайте также
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
«Барселона» выиграла первое домашнее класико с Хави. Чемпионский титул почти в кармане
Путин ответил на планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном
Лавров указал на подрыв стабильности планами Лондона поставить ВСУ снаряды с ураном
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Верховный суд России назвал преступлением сдачу в плен в случае возможности сопротивления
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нью-Орлеан» одержал победу над «Сан-Антонио»

«Оклахома» на выезде обыграла «Клипперс»