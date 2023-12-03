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НБА

Сегодня, 09:07

Трипл-дабл Йокича не помог «Денверу» победить «Сакраменто»

Руслан Минаев
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«Денвер» на выезде проиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:123.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который оформил трипл-дабл — 36 очков, 13 подборов и 14 передач.

«Лейкерс» обыграли дома «Хьюстон» благодаря 27 очкам Энтони Дэвиса. «Рокетс» потерпели третье поражение подряд.

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Портленд» — 118:113 (21:24, 35:20, 28:30, 22:32, 12:7)

Ю: Секстон (25), Джордж (21), Коллинз (17)

П: Брогдон (25), Шарп (25), Хендерсон (17)

3 декабря. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».

"Лейкерс" - «Хьюстон» — 107:97 (25:30, 35:14, 26:28, 21:25)

Л: Дэвис (27+14 подборов+5 блок-шотов), Ривз (18), Джеймс (16)

Х: Ванвлит (22), Шенгюн (21)

3 декабря. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

«Сакраменто» — «Денвер» — 123:117 (25:30, 39:20, 24:28, 35:39)

С: Монк (26), Фокс (26+16 передач), Сабонис (17+15+7)

Д: Йокич (36+13+14), Джексон (20+8 передач), Гордон (17)

3 декабря. Сакраменто. «Golden 1 Center».

НБА
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Сакраменто Кингз
БК Хьюстон Рокетс
БК Юта Джаз
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