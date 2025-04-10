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10 апреля, 07:43

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Сакраменто»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Денвер» на выезде обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:116. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 20 очков, 12 подборов и 11 передач.

В других встречах «Голден Стэйт» потерпел поражение от «Сан-Антонио» (111:114), «Оклахома» переиграла «Финикс» (125:112), «Клипперс» выиграли у «Хьюстона» (134:117).

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Сан-Антонио» — 111:114 (32:23, 19:32, 37:21, 23:38)

Г: Карри (30), Батлер (28), Др. Грин (13), Хилд (12), Куминга (12).

С: Касл (21), Барнс (20), К. Джонсон (21), Шэмпени (14).

«Финикс» — «Оклахома» — 112:125 (39:29, 28:33, 26:43, 19:20)

Ф: Бил (25), Букер (20 + 14 передач), Гиллеспи (17).

О: Джейлен Уильямс (33), Холмгрен (22 + 10 подборов), Карузо (19), Уиггинс (17).

«ЛА Клипперс» — «Хьюстон» — 134:117 (36:35, 35:23, 34:33, 29:26)

К: Харден (35 + 10 передач), Леонард (22 + 10 подборов), Зубац (20 + 11 подборов + 10 передач).

Х: Шеппард (20), Грин (19), Исон (17), А. Холидэй (16).

«Сакраменто» — «Денвер» — 116:124 (25:33, 33:33, 25:27, 33:31)

С: Лавин (27 + 11 передач), Дерозан (22), Эллис (20), Лайлс (17).

Д: К. Браун (25), Гордон (21), Портер (21), Йокич (20 + 12 подборов + 11 передач), Пикетт (18).

Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Сакраменто Кингз
БК Финикс Санс
БК Хьюстон Рокетс
Оклахома-Сити Тандер
Сан-Антонио Спёрс
Никола Йокич
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