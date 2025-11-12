Видео
12 ноября, 09:43

«Денвер» выиграл у «Сакраменто», Йокич набрал 35 очков и сделал 15 подборов

Павел Лопатко

«Денвер» обыграл «Сакраменто» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 122:108.

Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич, который набрал 35 очков и сделал 15 подборов.

«Денвер» одержал пятую победу подряд, он занимает второе место в таблице Западной конференции (8 побед, 2 поражения). «Сакраменто» (3-8) идет на 14-м месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Денвер» — 108:122 (34:33, 22:27, 26:25, 26:37)

С: Сабонис (19 очков), Юбэнкс (19), Дерозан (18)
Д: Йокич (35 + 15 подборов), Мюррэй (23), Гордон (17)

