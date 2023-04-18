«Голден Стэйт» проиграл «Сакраменто» во втором матче серии

Сегодня, 07:47
«Голден Стэйт» проиграл «Сакраменто» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 106:114.
В составе «Уорриорз» самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри — 28 очков. У «Кингз» больше всех набрали Да`Аарон Фокс и Домантас Сабонис — по 24 очка.
«Сакраменто» повел в серии со счетом 2-0. Следующие два матча пройдут в Сан-Франциско на домашней арене «Голден Стэйт».
НБА
Плей-офф
1/8 финала
«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 114:106 (17:23, 41:29, 25:23, 31:31)
С: Сабонис — 24+9 подборов, Фокс — 24+9 передач, Монк — 18+6 подборов.
Г: Карри — 28+6 передач, Уиггинс — 22+5 подборов, Томпсон — 21+5 подборов.
Счет в серии: 2-0
18 апреля. Сакраменто. «Golden 1 Center».