«Голден Стэйт» проиграл «Сакраменто» во втором матче серии

«Голден Стэйт» проиграл «Сакраменто» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 106:114.

В составе «Уорриорз» самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри — 28 очков. У «Кингз» больше всех набрали Да`Аарон Фокс и Домантас Сабонис — по 24 очка.

«Сакраменто» повел в серии со счетом 2-0. Следующие два матча пройдут в Сан-Франциско на домашней арене «Голден Стэйт».

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 114:106 (17:23, 41:29, 25:23, 31:31)

С: Сабонис — 24+9 подборов, Фокс — 24+9 передач, Монк — 18+6 подборов.

Г: Карри — 28+6 передач, Уиггинс — 22+5 подборов, Томпсон — 21+5 подборов.

Счет в серии: 2-0

18 апреля. Сакраменто. «Golden 1 Center».