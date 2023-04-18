Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:47

«Голден Стэйт» проиграл «Сакраменто» во втором матче серии

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Голден Стэйт» проиграл «Сакраменто» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 106:114.

В составе «Уорриорз» самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри — 28 очков. У «Кингз» больше всех набрали Да`Аарон Фокс и Домантас Сабонис — по 24 очка.

«Сакраменто» повел в серии со счетом 2-0. Следующие два матча пройдут в Сан-Франциско на домашней арене «Голден Стэйт».

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 114:106 (17:23, 41:29, 25:23, 31:31)

С: Сабонис — 24+9 подборов, Фокс — 24+9 передач, Монк — 18+6 подборов.

Г: Карри — 28+6 передач, Уиггинс — 22+5 подборов, Томпсон — 21+5 подборов.

Счет в серии: 2-0

18 апреля. Сакраменто. «Golden 1 Center».

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Сакраменто Кингз
0
Читайте также
Флаг Азербайджана подожгли на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении
Кто станет чемпионом? Кто зажжет ярче — Панарин или Кучеров? Прогнозы на плей-офф НХЛ
Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Мемфиса» Джарен Джексон признан лучшим оборонительным игроком НБА сезона-2022/23