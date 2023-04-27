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«Голден Стэйт» вышел вперед в серии с «Сакраменто»

Евгений Козинов
Корреспондент
27 апреля. «Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 116:123.
Фото USA Today Sports
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«Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 123:116. «Уорриорз» вышли вперед в серии — 3-2.

Разыгрывающий защитник Стефен Карри стал самым результативным игроком встречи, набрав 31 очко.

Шестой матч в серии состоится 28 апреля. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 116:123 (36:33, 20:27, 34:39, 26:24)

С: Фокс (24), Сабонис (21 + 10 подборов), Монк (21).

Г: Карри (31), Томпсон (25), Грин (21), Уиггинс (20).

Счет в серии: 2-3.

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Сакраменто Кингз
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