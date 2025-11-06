«Оклахома» проиграла «Портленду», «Лейкерс» победили «Сан-Антонио»

«Оклахома» проиграла «Портленду» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 118:121.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сити Тандер» Шэй Гилджес-Александер, который набрал 35 очков.

«Оклахома» прервала свою серию из восьми побед подряд. Она занимает первое место в таблице Западной конференции (восемь побед, одно поражение). «Портленд» идет на шестом месте (5-3).

В другом матче игрового дня «Сакраменто» обыграл «Голден Стэйт» — 121:116. «Кингз» занимают 11-е место в Западной конференции (3-5), «Уорриорз» идут на седьмом месте (5-4).

«Лейкерс» на своем паркете одолел «Сан-Антонио» — 118:116. Нападающий хозяев Лука Дончич набрал 35 очков, сделал девять подборов и 13 результативных передач.

У «Лейкерс» пятая победа подряд, они занимают второе место в Западной конференции. «Сперс» проиграли во втором матче подряд, они идут на пятом месте (5-2).

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Оклахома» — 121:118 (21:41, 36:24, 24:21, 40:32)

П: Авдия (26 очков + 10 подборов), Холидей (22), Грант (20)

О: Гилджес-Александер (35), Уиггинс (27), Митчелл (21)

«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 121:116 (25:32, 32:30, 35:23, 29:31)

С: Дерозан (25), Уэстбрук (23 + 16 подборов + 10 передач), Монк (21)

Г: Ричард (30), Муди (28), Куминга (24)

«Лейкерс» — «Сан-Антонио» — 118:116 (26:29, 34:30, 28:37, 30:20)

Л: Дончич (35 + 13 передач), Эйтон (22), Смарт (17)

С: Вембаньяма (19), Касл (16), Сохан (16)