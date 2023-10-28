«Голден Стэйт» переиграл «Сакраменто». Карри набрал 41 очко

Сегодня, 07:37
«Голден Стэйт» на выезде переиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:114. «Уорриорз» одержали первую победу в сезоне.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник гостей Стефен Карри, набравший 41 очко.
В другой встрече «Портленд» на своем паркете проиграл «Орландо» — 97:102.
НБА
Регулярный чемпионат
«Портленд» — «Орландо» — 97:102 (26:31, 29:32, 25:19, 17:20)
П: Шарп (24), Брогдон (18), Грант (15), Эйтон (14 + 14 подборов).
О: Ф. Вагнер (23), Энтони (18), М. Вагнер (17), Банкеро (14).
«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 114:122 (29:24, 28:36, 27:39, 30:23)
С: Фокс (39), Сабонис (19 + 17 подборов), Мюррэй (16).
Г: Карри (41), Томпсон (18), Куминга (12).