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Сегодня, 07:37

«Голден Стэйт» переиграл «Сакраменто». Карри набрал 41 очко

Евгений Козинов
Корреспондент
Стефен Карри.
Фото USA Today Sports
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«Голден Стэйт» на выезде переиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:114. «Уорриорз» одержали первую победу в сезоне.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник гостей Стефен Карри, набравший 41 очко.

В другой встрече «Портленд» на своем паркете проиграл «Орландо» — 97:102.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Орландо» — 97:102 (26:31, 29:32, 25:19, 17:20)

П: Шарп (24), Брогдон (18), Грант (15), Эйтон (14 + 14 подборов).

О: Ф. Вагнер (23), Энтони (18), М. Вагнер (17), Банкеро (14).

«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 114:122 (29:24, 28:36, 27:39, 30:23)

С: Фокс (39), Сабонис (19 + 17 подборов), Мюррэй (16).

Г: Карри (41), Томпсон (18), Куминга (12).

Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Орландо Мэджик
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Сакраменто Кингз
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