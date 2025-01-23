«Сакраменто» дома обыграл «Голден Стэйт»

«Сакраменто» в домашней встрече победил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:117.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Сакраменто» Демар Дерозан, набравший 32 очка. Лучшим у «Голдена» стал атакующий защитник Эндрю Уиггинс с 25 очками.

«Сакраменто» занимают 7-е место в Западной конференции, «Голден» идет 11-м на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 123:117 (20:24, 28:41, 37:20, 38:32)

23 января. Сакраменто. Golden 1 Center