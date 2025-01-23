Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:37

«Сакраменто» дома обыграл «Голден Стэйт»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

«Сакраменто» в домашней встрече победил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:117.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Сакраменто» Демар Дерозан, набравший 32 очка. Лучшим у «Голдена» стал атакующий защитник Эндрю Уиггинс с 25 очками.

«Сакраменто» занимают 7-е место в Западной конференции, «Голден» идет 11-м на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат
«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 123:117 (20:24, 28:41, 37:20, 38:32)
23 января. Сакраменто. Golden 1 Center

НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Сакраменто Кингз
Читайте также
После матча «Барселоны» и «Бенфики» произошла драка с участием Рафиньи
В Белом доме новая первая леди. 7 фактов о Мелании Трамп
Клаудиньо перешел из «Зенита» в катарский клуб «Аль-Садд»
Дважды обманул босса «Палмейраса» и дал заработать «Зениту». Как Клаудиньо уходит из России
Мизулина обвинила Трампа в кощунстве из-за его высказываний о ВОВ
Трамп отреагировал на отказ Байдена помиловать самого себя
Популярное видео
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя