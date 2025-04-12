Трипл-дабл Хардена помог «Клипперс» обыграть «Сакраменто»

«Клипперс» на выезде обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:100. Разыгрывающий защитник Джеймс Харден оформил трипл-дабл — 23 очка, 11 подборов и 10 передач.

В других встречах «Голден Стэйт» выиграл у «Портленда» (103:86), «Финикс» победил «Сан-Антонио» (117:98).

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Голден Стэйт» — 86:103 (20:26, 17:24, 20:27, 29:26)

П: Уокер (19), Рупер (15), Клинган (14 + 15 подборов).

Г: Батлер (24), Хилд (16), Карри (14).

«Сакраменто» — «Клипперс» — 100:101 (29:24, 20:26, 21:25, 30:26)

С: Лавин (26), Сабонис (19 + 16 подборов), Дерозан (16).

К: Леонард (28), Харден (23 + 11 подборов + 10 передач), Зубац (17 + 11 подборов), Пауэлл (16).

«Финикс» — «Сан-Антонио» — 117:98 (28:33, 25:14, 39:17, 25:34)

Ф: Данн (26 + 11 подборов), Бил (21), Букер (18), Аллен (15).

С: Шэмпени (23), Мамукелашвили (19), Касл (16 + 10 передач).