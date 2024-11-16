«Сакраменто» проиграл «Миннесоте», Фокс набрал 60 очков

Сегодня, 09:12
«Миннесота» на выезде обыграла «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:126 ОТ.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Кингз» Де'Аарон Фокс, набравший 60 очков.
После 13 матчей «Миннесота» занимает девятое место в Западной конференции НБА. «Сакраменто» идет восьмым на «Западе».
НБА
Регулярный чемпионат
«Сакраменто» — «Миннесота» — 126:130 ОТ (27:32, 27:30, 28:36, 33:17, 11:15)
С: Фокс (60 очков), Сабонис (23), Мюррэй (14)
М: Эдвардс (36), Рэндл (36), Райд (16)
16 ноября. Сакраменто. «Golden 1 Center».
«Голден Стэйт» — «Мемфис» — 123:118 (29:28, 26:20, 38:30, 30:40)
ГС: Хилд (18), Муди (14), Грин (13)
М: Джексон (32), Бэйн (18), Уэллс (16)
16 ноября. Сан-Франциско. «Chase Center».