Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НБА. Новости

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 09:12

«Сакраменто» проиграл «Миннесоте», Фокс набрал 60 очков

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Миннесота» на выезде обыграла «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:126 ОТ.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Кингз» Де'Аарон Фокс, набравший 60 очков.

После 13 матчей «Миннесота» занимает девятое место в Западной конференции НБА. «Сакраменто» идет восьмым на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Миннесота» — 126:130 ОТ (27:32, 27:30, 28:36, 33:17, 11:15)

С: Фокс (60 очков), Сабонис (23), Мюррэй (14)

М: Эдвардс (36), Рэндл (36), Райд (16)

16 ноября. Сакраменто. «Golden 1 Center».

«Голден Стэйт» — «Мемфис» — 123:118 (29:28, 26:20, 38:30, 30:40)

ГС: Хилд (18), Муди (14), Грин (13)

М: Джексон (32), Бэйн (18), Уэллс (16)

16 ноября. Сан-Франциско. «Chase Center».

Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Мемфис Гриззлиз
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Сакраменто Кингз

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Губерниев и Канчельскис ополчились на Карпина. Что произошло после матча Россия - Бруней
Мошенники создали двухэтапную схему взлома аккаунтов на «Госуслугах»
Сила убеждения: как робот помог взять в плен боевиков ВСУ
Российский теннисист Медведев подвел итоги сезона-2024
«Зенит» в матче в Стамбуле уступил «Фенербахче» Моуринью
Из торговых сетей попросили изъять консервы с личинками червей
Сегодня
Вчера
Неделя