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Сегодня, 09:20

43 очка Банкеро не спасли «Орландо» от поражения в матче с «Сакраменто»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сакраменто» дома обыграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 138:135 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Мэджик» Пауло Банкеро, набравший 43 очка. Лучшим у победителей был Малик Монк (37 очков, 9 передач и 3 подбора).

«Сакраменто» после 33 матчей занимает пятое место в Западной конференции НБА. «Орландо» после 34 игр идет седьмым на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Орландо» — 138:135 ОТ (27:30, 40:25, 24:34, 27:29, 20:17)

4 января. Сакраменто. «Golden 1 Center».

Баскетбол
НБА
БК Орландо Мэджик
БК Сакраменто Кингз
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