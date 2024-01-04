43 очка Банкеро не спасли «Орландо» от поражения в матче с «Сакраменто»

Сегодня, 09:20
«Сакраменто» дома обыграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 138:135 ОТ.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Мэджик» Пауло Банкеро, набравший 43 очка. Лучшим у победителей был Малик Монк (37 очков, 9 передач и 3 подбора).
«Сакраменто» после 33 матчей занимает пятое место в Западной конференции НБА. «Орландо» после 34 игр идет седьмым на «Востоке».
НБА
Регулярный чемпионат
«Сакраменто» — «Орландо» — 138:135 ОТ (27:30, 40:25, 24:34, 27:29, 20:17)
4 января. Сакраменто. «Golden 1 Center».