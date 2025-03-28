«Сакраменто» победил «Портленд», Лавин набрал 29 очков

28 марта, 07:28
«Сакраменто» переиграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:107.
Форвард «Кингз» Зак Лавин набрал 29 очков и стал самым результативным игроком встречи.
«Сакраменто» с результатом 36-37 идет на 9-м месте в Западной конференции. «Портленд» занимает 12-ю строчку — 32-42.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сакраменто» — «Портленд» — 128:107 (36:27, 32:23, 32:32, 28:25)
С: Лавин (29), Сабонис (22 + 19 подборов), Дерозан (21 + 10 передач), Мюррэй (17).
П: Авдия (24), Шарп (22), Саймонс (20), Рит (17).