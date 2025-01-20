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Сегодня, 07:29

«Сакраменто» дома обыграл «Вашингтон»

Камила Абдурахманова
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«Сакраменто» в домашней встрече обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:100.

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард «Сакраменто» Домантас Сбонис, набравший 29 очков. Лучшим у «Вашингтона» стал центровой Йонас Валанчюнас с 23 очками.

«Сакраменто» занимают 9-е место в Западной конференции, «Вашингтон» идет 15-м на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат
«Сакраменто» — «Вашингтон» — 123:100 (32:26, 30:22, 28:29, 33:23)
20 января. Сакраменто. Golden 1 Center.

Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Сакраменто Кингз
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