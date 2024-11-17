49 очков Фокса принесли «Сакраменто» победу над «Ютой»

«Сакраменто» дома победил «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:117.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кингз» Де'Аарон Фокс, набравший 49 очков.

«Сакраменто» после 13 матчей занимает восьмое место в Западной конференции НБА, «Юта» идет на последней, 15-й строчке «Запада» после 11 игр.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Юта» — 121:117 (35:31, 29:32, 26:31, 31:23)

С: Фокс (49 очков), Хьюртер (18), Лайлз (17)

Ю: Маркканен (25), Джордж (19), Секстон (18)

17 ноября. Сакраменто. «Golden 1 Center».