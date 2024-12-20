«Сан-Антонио» в овертайме обыграл «Атланту», Вембаньяма набрал 42 очка

«Сан-Антонио» в овертайме переиграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:126 ОТ. Самым результативным игроком встречи стал Виктор Вембаньяма, набравший 42 очка.

В других матчах «Мемфис» обыграл «Голден Стэйт» (144:93), «Хьюстон» выиграл у «Нью-Орлеана» (133:113), «Даллас» проиграл «Клипперс» (95:118), «Индиана» одержала победу над «Финиксом» (120:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Голден Стэйт» — 144:93 (37:15, 32:23, 40:21, 35:34)

М: Альдама (21 + 14 подборов), Ларэвиа (19), Джарен Джексон (17).

Г: Подземски (21), Уиггинс (19), Куминга (11).

«Хьюстон» — «Нью-Орлеан» — 133:113 (39:25, 27:27, 33:27, 34:34)

Х: Грин (34), Брукс (26), Шенгюн (23).

Н: Мерфи (28), Джонс (20), Макколлум (18).

«Даллас» — «ЛА Клипперс» — 95:118 (30:24, 19:26, 28:39, 18:29)

Д: Томпсон (22), Динуидди (19), Вашингтон (14).

К: Пауэлл (29), Харден (24), Зубац (21 + 15 подборов).

«Финикс» — «Индиана» — 111:120 (29:32, 30:28, 24:37, 28:23)

Ф: Дюрант (37 + 10 подборов), Букер (17), Бил (16).

И: Сиакам (25 + 17 подборов), Нембхард (19), Тернер (19), Матурин (16).

«Сан-Антонио» — «Атланта» — 133:126 ОТ (36:29, 24:37, 30:21, 30:33, 13:6)

С: Вембаньяма (42), Васселл (23), Сохан (20), Пол (12).

А: Хантер (27), Янг (23 + 16 передач), Джонсон (22), Нэнс (21).