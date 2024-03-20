«Даллас» переиграл «Сан-Антонио». Дончич оформил трипл-дабл

«Даллас» на выезде обыграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:107. Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич оформил трипл-дабл: 18 очков, 10 подборов и 15 передач.

В других встречах «Вашингтон» проиграл «Хьюстону» (114:137), «Орландо» выиграл у «Шарлотт» (112:92), «Бруклин» потерпел поражениие от «Нью-Орлеана» (91:104).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Хьюстон» — 114:137 (36:39, 21:21, 25:41, 32:36)

В: Кисперт (16), Шэмпени (16), Бернард (16), Батлер (15).

Х: Грин (42 + 10 подборов), Томпсон (25 + 10 подборов), Смит (18 + 14 подборов).

«Орландо» — «Шарлотт» — 112:92 (27:17, 40:15, 24:33, 21:27)

О: Энтони (21), Саггс (16), Банкеро (13), М. Вагнер (13).

Ш: Миллер (21), Мицич (20), Бриджес (16).

«Бруклин» — «Нью-Орлеан» — 91:104 (21:27, 24:37, 24:21, 22:19)

Б: Томас (25), Бриджес (15), Шредер (12).

Н: Уильямсон (28), Макколлум (16), Нэнс (13 + 10 подборов).

"Сан-Антонио" - «Даллас» — 107:113 (30:38, 26:27, 28:26, 23:22)

С: Джонс (22), Васселл (19), К. Джонсон (14).

Д: Ирвинг (28), Дончич (18 + 10 подборов + 15 передач), Экзам (16).