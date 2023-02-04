«Сан-Антонио» потерпел восьмое поражение подряд

«Сан-Антонио» на своем паркете проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:137. Для «Сперс» это поражение стало восьмым кряду.

В составе победителей дабл-дабл оформил Джоэл Эмбиид — 33 очка и 10 подборов. Он стал самым результативным игроком встречи.

В другом матче «Хьюстон» дома проиграл «Торонто» — 111:117. Разыгрывающий защитник «Рэпторз» Фред Ванвлит набрал 32 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Торонто» — 111:117 (21:20, 27:35, 24:30, 39:32)

Х: Гордон (28), Шенгюн (21), Мартин (20), Кристофер (15).

Т: Ванвлит (32), Трент (29), Сиакам (23).

«Сан-Антонио» — «Филадельфия» — 125:137 (26:26, 35:47, 26:33, 38:31)

С: Брэнэм (26), К. Джонсон (18), Пелтль (16 + 10 подборов).

Ф: Эмбиид (33 + 10 подборов), Макси (25), Харден (16), Милтон (14).