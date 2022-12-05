«Сан-Анитонио» дома проиграл «Финиксу»

Сегодня, 02:26
«Сан-Антонио» на своем паркете проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 95:133. «Сперс» потерпели 11 поражение подряд.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон, который набрал 27 очков.
«Финикс» лидирует в Западной конференции с результатом 16-7. «Сан-Антонио» идет последним — 6-18.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сан-Антонио» — «Финикс» — 95:133 (30:35, 11:36, 30:35, 24:27)
С: Джонсон (27), Васселл (14), Бэйтс-Диоп (12).
Ф: Эйтон (25 + 10 подборов), Букер (20), Бриджес (20), Шарич (17).