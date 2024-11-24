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Сегодня, 06:55

«Сан-Антонио» выиграл у «Голден Стэйт», Вембаньяма набрал 25 очков

Руслан Минаев
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«Сан-Антонио» дома победил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:94.

Самым результативным игроком хозяев стал Виктор Вембаньяма — 25 очков, 7 подборов и 9 передач. У гостей 20 очков набрал Эндрю Уиггинс, на счету Стефена Карри 14 очков (3 из 10 реализованных трехочковых броска).

«Сперс» с 9 победами в 17 матчах занимают 11-е место в таблице Западной конференции. «Уорриорз» — на второй строчке «Запада» (12 побед в 16 матчах).

НБА. Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Голден Стэйт» — 104:94 (17:29, 21:21, 33:31, 33:13)

24 ноября. Сан-Антонио. «AT&T Center».

НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Антонио Спёрс

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