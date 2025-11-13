46 очков Карри помогли «Голден Стэйт» переиграть «Сан-Антонио»

«Голден Стэйт» переиграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:120.

Центровой «Спэрс» Виктор Вембаньяма оформил трипл-дабл — 31 очко, 15 подборов и 10 передач. Разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри набрал 46 очков.

В других встречах «Нью-Орлеан» на своем паркете проиграл «Портленду» (117:125), «Хьюстон» победил «Вашингтон» (135:112).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Портленд» — 117:125 (25:30, 34:27, 26:38, 32:30)

Н: Куин (26), Бей (25), Мерфи (22), Фирс (15), Джонс (11).

П: Шарп (35), Авдия (32), Холидэй (17 + 12 передач), Камара (13).

«Сан-Антонио» — «Голден Стэйт» — 120:123 (28:14, 28:35, 28:43, 36:31)

С: Вембаньяма (31 + 15 подборов + 10 передач), Касл (23 + 10 подборов + 10 передач), Васселл (15), Фокс (13).

Г: Карри (46), Батлер (28), Муди (19).

«Хьюстон» — «Вашингтон» — 135:112 (38:29, 43:25, 22:33, 32:25)

Х: Дюрант (23), Шеппард (21), Исон (20), Томпсон (18), Шенгюн (16 + 13 подборов).

В: Сарр (25 + 11 подборов), Джордж (16), Джонсон (12), Уитмор (11).