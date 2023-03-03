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НБА

Сегодня, 06:53

«Сан-Антонио» одержал вторую победу подряд после серии из 16 поражений

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сан-Антонио» обыграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:99. Для «Сперс» это вторая победа подряд после серии из 16 поражений.

Атакующий защитник «Пэйсерс» Бадди Хилд стал самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков.

«Сан-Антонио» с результатом 16-47 идет на 14-й строчке в Западной конференции. «Индиана» располагается на 12-й строчке Восточной конференции — 28-36.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Индиана» — 110:99 (21:29, 31:25, 31:16, 27:29)

С: Сохан (22 + 13 подборов), Грэм (18), Коллинз (18), Васселл (18).

И: Хилд (27), Дуарте (18), Тернер (14).

БК Индиана Пэйсерс
Сан-Антонио Спёрс
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