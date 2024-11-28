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Сегодня, 06:50

Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» выиграть у «Сан-Антонио»

Евгений Козинов
Корреспондент
Леброн Джеймс.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Лейкерс» на выезде переиграли «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:101.

Форвард лос-анджельской команды Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — 16 очков, 10 подборов и 11 передач.

«Лейкерс» прервали свою неудачную серию из трех поражений и с результатом 11-7 занимают 5-е место в Западной конференции. «Сперс» идут на 10-й строчке — 10-9.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Лейкерс» — 101:119 (23:32, 24:26, 30:34, 24:27)

С: Вембаньяма (20 + 10 подборов), Барнс (19), Шэмпени (18), Васселл (14).

Л: Кнехт (20), Дэвис (19 + 14 подборов), Джеймс (16 + 10 подборов + 11 передач), Хатимура (16).

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Сан-Антонио Спёрс
Леброн Джеймс

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