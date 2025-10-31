«Сан-Антонио» победил «Майами», Вембаньяма оформил дабл-дабл

«Сан-Антонио» выиграл у «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:101.

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 27 очков и 18 подборов.

«Сан-Антонио» с 5 победами в 5 матчах лидирует в Западной конференции. «Майами» идет на 4-й строчке в Восточной конференции — 3-2.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Майами» — 107:101 (33:31, 26:27, 28:14, 20:29)

С: Вембаньяма (27 + 18 подборов), Касл (21), Васселл (17).

М: Адебайо (31 + 10 подборов), Уиггинс (24), Фонтеккьо (18).