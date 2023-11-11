«Сан-Антонио» проиграл «Миннесоте». Вембаньяма набрал 29 очков

«Сан-Антонио» на своем паркете проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА -110:117. «Сперс» потерпели четвертое поражение подряд.

Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма набрал 29 очков.

В других встречах «Мемфис» потерпел поражение от «Юты» (121:127), «Хьюстон» выиграл у «Нью-Орлеана» (104:101).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Юта» — 121:127 (32:34, 31:42, 32:27, 26:24)

М: Бэйн (37), Бийомбо (15 + 14 подборов), Гильярд (14), Джарен Джексон (14), Кеннард (14).

Ю: Кларксон (26), Маркканен (26), Коллинз (18), Агбаджи (15), Хортон-Такер (13).

«Сан-Антонио» — «Миннесота» — 110:117 (27:22, 27:34, 19:34, 37:27)

С: Васселл (29), Вембаньяма (29), Сохан (14), Коллинз (11).

М: Таунс (29 + 12 подборов), Эдвардс (28), Конли (11), Гобер (11 + 10 подборов).

«Хьюстон» — «Нью-Орлеан» — 104:101 (26:31, 28:17, 16:31, 34:22)

Х: Грин (25), Шенгюн (24), Ванвлит (20).

Н: Ингрэм (31), Уильямсон (24), Валанчюнас (15), Хоукинс (14).