«Сан-Антонио» переиграл «Нью-Йорк». Вембаньяма оформил дабл-дабл

«Сан-Антонио» в овертайме обыграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:126 ОТ. «Сперс» одержали третью победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон, набравший 61 очко. У победителей дабл-дабл оформил первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма: 40 очков и 20 подборов.

«Сан-Антонио» с результатом 18-56 идет последним в Западной конференции. «Нью-Йорк» занимает 4-е место в Восточной конференции — 44-29.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» — 130:126 ОТ (38:27, 36:30, 20:34, 27:30, 9:5)

С: Вембаньяма (40 + 20 подборов), Васселл (23), К. Джонсон (17).

Н: Брансон (61), Дивинченцо (20), Харт (12 + 11 подборов).