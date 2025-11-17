«Сан-Антонио» выиграл у «Сакраменто»

«Сан-Антонио» победил «Сакраменто» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 123:110.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сперс» Де'Аарон Фокс — у него 28 очков и 11 результативных передач.

«Сакраменто» потерпел шестое поражение подряд. Он занимает 14-е место в Западной конференции (3 победы, 11 поражений). «Сан-Антонио» идет на пятом месте (9-4).

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 123:110 (36:24, 31:35, 28:26, 28:25)

САН: Фокс (28 очков + 11 передач), Барнс (20), Васселл (16)

САК: Дерозан (27), Шредер (22), Сабонис (17 + 13 подборов)