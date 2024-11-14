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Сегодня, 06:59

«Сан-Антонио» одержал победу над «Вашингтоном», Вембаньяма набрал 50 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сан-Антонио» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НБА — 139:130.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Вашингтон» — 139:130 (32:31, 35:36, 41:24, 31:39)

С: Вембаньяма (50), Васселл (17), Шэмпени (12).

В: Пул (42), Кисперт (19), Валанчюнас (16 + 13 подборов), Кэррингтон (13).

«Хьюстон» — «ЛА Клипперс» — 111:103 (28:28, 33:28, 28:23, 22:24)

Х: Грин (21), Томпсон (18 + 11 подборов), Исон (18 + 10 подборов), Ванвлит (15), Брукс (15), Шенгюн (13 + 11 подборов).

К: Харден (19 ), Мэнн (14), Пауэлл (13), Данн (11), Д. Джонс (11).

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