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Сегодня, 08:00

Моня: «Для НБА мне не хватило мастерства»

Сергей Моня вспомнил о своей карьере в НБА
Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Сергей Моня.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Знаменитый баскетболист, экс-капитан сборной России Сергей Моня, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своей карьере в НБА, где в сезоне-2005/06 выступал за «Портленд» и «Сакраменто».

— Георгий Джикия после «Амкара» готовился впервые сыграть за «Спартак» — и говорил в интервью: «Мысль сейчас одна — не обосраться». Вы в «Портленд» ехали с таким же настроем?

— Ну, нет. Страха не было. Только волнение. Одно дело — смотреть по телевизору НБА и слушать рассказы Андрея Кириленко, который уже давно там играл. Совсем другое — окунуться в эту атмосферу изнутри. Но все равно больше было позитива, радости предвкушения. Хотелось проверить себя на новом уровне. Посоперничать с лучшими баскетболистами планеты. Поучиться у них. Когда через полгода меня обменяли в «Сакраменто», я сидел на скамейке между Роном Артестом и Бонзи Уэллсом! А рядом Майк Бибби, Шариф Абдур-Рахим... Звезды!

— Что Кириленко вам советовал?

— «Главное, не ссать!» Еще добавлял: «Даже если не играешь — нельзя бросать весла, принимать решения на эмоциях. Терпи, работай, жди шанса».

— Чего не хватило вам, чтобы зацепиться в НБА?

— Мастерства!

— У вас же в «Портленде» на первых порах неплохо складывалось. Но 15 матчей в старте с начала сезона в какой-то момент сменились глухим запасом.

— Команда-то не блистала. После очередного поражения тренерский штаб сделал ставку на других игроков. Меня отправили в фарм-клуб. Провел там матчей восемь, вернулся обратно в «Блэйзерс», но в заявку уже не попадал. И в феврале обменяли в «Сакраменто».

— Почему лишь три матча провели за «Сакраменто»?

— Да я и не особо был нужен клубу. Состоялся большой обмен с участием четырех команд и девяти игроков. Я шел довеском. Мной просто заткнули дырку.

Сергей Моня и&nbsp;Душан Ивкович. Сергей Моня: «За день до матча бандиты угнали машину с моей будущей женой. Выкинули ее за городом»

НБА
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Сакраменто Кингз
Сергей Моня
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