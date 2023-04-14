Моня: В «Портленде» получал миллион долларов в год»

Знаменитый баскетболист, экс-капитан сборной России Сергей Моня, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, сколько заработал в НБА, где провел сезон-2005/06.

— Когда поняли, что в НБА не останетесь?

— Вернулся в Москву, спрашиваю агента: «Какие варианты?» «В Штатах, — отвечает, — к тебе интереса нет. Зато «Динамо» предлагает хороший контракт».

— А вы?

— Взял паузу. Когда понял, что за океаном точно никто не ждет, подписал с «Динамо».

— В деньгах выиграли?

— Конечно! Но если бы позвали в НБА — все бросил бы и поехал. Не думая о финансах. Так было за год до этого, когда уходил в «Портленд». ЦСКА предлагал великолепные условия — намного больше, чем «Блэйзерс». Я ответил: «Спасибо, но я уезжаю. Моя мечта — играть в НБА».

— Сколько же потеряли на своей мечте?

— Давайте считать. В «Портленде» получал миллион долларов в год. Налоги — 50 процентов. Плюс нужно было выплачивать неустойку ЦСКА за досрочное расторжение контракта.

— Сумма?

— 350 тысяч долларов. Договорились с руководством «Портленда», что 200 тысяч отдает клуб, 150 — я. Таким образом, за сезон в НБА заработал 350 тысяч.