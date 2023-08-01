Шакил О`Нил назвал свою пятерку лучших игроков в истории НБА

Легендарный центровой и член Зала славы НБА Шакил О`Нил назвал свою десятку лучших игроков в истории лиги. Экс-игрок «Лейкерс» поделил их на первую и вторую пятерку.

«В моей первой команде в произвольном порядке будут Мэджик Джонсон, Кобе Брайант, Майкл Джордан, Леброн Джеймс и, черт подери, я», — цитирует О`Нила The Los Angeles Times.

Во вторую пятерку он включил Стефена Карри, Аллена Айверсон, Тима Данкан, Карла Мэлоун, Айзейю Томас.

«И я должен обязательно включить Карима [Абдул-Джаббара] во вторую команду», — добавил О`Нил.

Экс-баскетболист также назвал имена тех, кто заслуживал попадания в первую пятерку. Среди них: Карл Мэлоун, Чарльз Баркли и Карим Абдур-Джаббар.

Ранее О`Нил назвал величайшего разыгрывающего в истории НБА.