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Сегодня, 21:55

Шакил О`Нил назвал свою пятерку лучших игроков в истории НБА

Руслан Минаев
Шакил О`Нил.
Фото Global Look Press
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Легендарный центровой и член Зала славы НБА Шакил О`Нил назвал свою десятку лучших игроков в истории лиги. Экс-игрок «Лейкерс» поделил их на первую и вторую пятерку.

«В моей первой команде в произвольном порядке будут Мэджик Джонсон, Кобе Брайант, Майкл Джордан, Леброн Джеймс и, черт подери, я», — цитирует О`Нила The Los Angeles Times.

Во вторую пятерку он включил Стефена Карри, Аллена Айверсон, Тима Данкан, Карла Мэлоун, Айзейю Томас.

«И я должен обязательно включить Карима [Абдул-Джаббара] во вторую команду», — добавил О`Нил.

Экс-баскетболист также назвал имена тех, кто заслуживал попадания в первую пятерку. Среди них: Карл Мэлоун, Чарльз Баркли и Карим Абдур-Джаббар.

Ранее О`Нил назвал величайшего разыгрывающего в истории НБА.

баскетбол
НБА
Аллен Айверсон
Карим Абдул-Джаббар
Коби Брайант
Леброн Джеймс
Майкл Джордан
Стефен Карри
Чарльз Баркли
Шакил О`Нил
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