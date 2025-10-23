«Бруклин» проиграл «Шарлотт», Демин набрал 14 очков

23 октября, 04:50
«Бруклин» потерпел поражение от «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:136.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Хорнетс» Брэндон Миллер, который набрал 25 очков.
Российский защитник «Нетс» Егор Демин дебютировал в НБА. Он провел на паркете 22 минуты, набрал 14 очков, сделал 5 подборов и 2 результативные передачи.
Это была первая игра в сезоне-2025/26 для обеих команд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Бруклин» — 136:117 (38:32, 39:28, 34:37, 25:20)
Ш: Миллер (25), Болл (20), Бриджес (18 + 11 подборов), Секстон (15).
Б: Клэкстон (17), Томас (15), Шарп (14), Демин (14).
ёzhic8
Дёмин
23.10.2025
Alex-1981
Красавец! Так держать!
23.10.2025