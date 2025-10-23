Видео
23 октября, 04:50

«Бруклин» проиграл «Шарлотт», Демин набрал 14 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
«Шарлотт» победил «Бруклин» в матче НБА — 136:117.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Бруклин» потерпел поражение от «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:136.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Хорнетс» Брэндон Миллер, который набрал 25 очков.

Российский защитник «Нетс» Егор Демин дебютировал в НБА. Он провел на паркете 22 минуты, набрал 14 очков, сделал 5 подборов и 2 результативные передачи.

Это была первая игра в сезоне-2025/26 для обеих команд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Бруклин» — 136:117 (38:32, 39:28, 34:37, 25:20)

Ш: Миллер (25), Болл (20), Бриджес (18 + 11 подборов), Секстон (15).

Б: Клэкстон (17), Томас (15), Шарп (14), Демин (14).

2

  • ёzhic8

    Дёмин

    23.10.2025

  • Alex-1981

    Красавец! Так держать!

    23.10.2025

    Баскетбол
    НБА
    БК Бруклин Нетс
    БК Шарлотт Хорнетс
    Егор Дёмин
