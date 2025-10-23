«Бруклин» проиграл «Шарлотт», Демин набрал 14 очков

«Бруклин» потерпел поражение от «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:136.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Хорнетс» Брэндон Миллер, который набрал 25 очков.

Российский защитник «Нетс» Егор Демин дебютировал в НБА. Он провел на паркете 22 минуты, набрал 14 очков, сделал 5 подборов и 2 результативные передачи.

Это была первая игра в сезоне-2025/26 для обеих команд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Бруклин» — 136:117 (38:32, 39:28, 34:37, 25:20)

Ш: Миллер (25), Болл (20), Бриджес (18 + 11 подборов), Секстон (15).

Б: Клэкстон (17), Томас (15), Шарп (14), Демин (14).