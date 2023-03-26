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НБА

Сегодня, 22:27

«Даллас» проиграл «Шарлотт» и потерпел четвертое поражение подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Даллас» уступил «Шарлотт» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 104:110.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Лука Дончич, набравший 40 очков.

«Даллас» потерпел четвертое поражение подряд, команда занимает 11-е место в таблице Западной конференции и отстает на одну победу от «Оклахомы», идущей на 10-й строчке, которая позволяет выйти в турнир плей-ин.

«Шарлотт» занимает 14-е место в таблице Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Даллас» — 110:104 (30:16, 25:32, 26:24, 29:32)

Ш: Хэйуорд (22), Вашингтон (21 + 12 подборов), Уильямс (15 + 16 подборов)

Д: Дончич (40 + 12 подборов), Ирвинг (18), Хардуэй (15)

26 марта. Шарлотт. «Spectrum Center».

БК Даллас Маверикс
БК Шарлотт Хорнетс
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