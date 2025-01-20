Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 23:00

«Шарлотт» дома обыграл «Даллас»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

«Шарлотт» на своем паркете победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:105.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Маверикс» Кайри Ирвинг, набравший 33 очка. Лучший у «Хорнетс» — защитник Ламело Болл с 23 очками.

«Шарлотт» одержал 11-ю победу и занимает 13-е место в Восточной конференции, «Даллас» потерпел 20-е поражение и идет 7-м на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Даллас» — 110:105 (24:27, 31:28, 27:28, 28:22)

Ш: Болл (23), Бриджес (23), Смит (19), Уильямс (13 очков + 13 подборов).

Д: Ирвинг (33), Гэффорд (31 очко + 15 подборов), Вашингтон (13).

20 января. Шарлотт. «Spectrum Center»

Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Шарлотт Хорнетс
Читайте также
В бундестаге на следующей неделе обсудят возможность запрета АдГ в ФРГ
США в ожидании первого дня Трампа у власти. Что пишут СМИ
Песков прокомментировал слова Трампа о величии Овечкина
Началась инаугурация Трампа с принесением присяги в Капитолии
Зарезавший женщину в Москве спрятал ее тело в «Запорожце» Гоши Куценко
«Зенит» скоро объявит о сделке на 40 млн, «Динамо» нашло топовых россиян вместо Бителло. Трансферные слухи РПЛ
Популярное видео
«Спартак» избавился от канадца, дебют сына Кошечкина
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя