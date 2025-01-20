«Шарлотт» дома обыграл «Даллас»

«Шарлотт» на своем паркете победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:105.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Маверикс» Кайри Ирвинг, набравший 33 очка. Лучший у «Хорнетс» — защитник Ламело Болл с 23 очками.

«Шарлотт» одержал 11-ю победу и занимает 13-е место в Восточной конференции, «Даллас» потерпел 20-е поражение и идет 7-м на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Даллас» — 110:105 (24:27, 31:28, 27:28, 28:22)

Ш: Болл (23), Бриджес (23), Смит (19), Уильямс (13 очков + 13 подборов).

Д: Ирвинг (33), Гэффорд (31 очко + 15 подборов), Вашингтон (13).

20 января. Шарлотт. «Spectrum Center»