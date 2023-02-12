Трипл-дабл Йокича принес «Денверу» победу над «Шарлотт»

«Денвер» обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:105.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который набрал 30 очков. Также на счету серба 16 подборов и 10 передач.

НБА

Регулярный сезон

«Шарлотт» — «Денвер» — 105:119 (34:27, 26:30, 23:37, 22:25)

Ш: Вашингтон (22), Хэйуорд (21), Болл (18 + 12 передач)

Д: Йокич (30 + 16 подборов + 10 передач), Колдуэлл-Поуп (15), Браун, Портер (оба — 14)

12 февраля. Шарлотт. «Spectrum Center».

«Вашингтон» — «Индиана» — 127:113 (37:29, 43:28, 24:31, 23:25)

В: Бил (32), Порзингис (17 + 10 подборов), Моррис (17)

И: Хэлибертон (21), Тернер (20), Хилд, Матурин (оба — 16)

12 февраля. Вашингтон. «Capital One Arena».

«Орландо» — «Майами» — 103:107 ОТ (29:19, 25:27, 25:26, 18:25, 6:10)

О: Фульц (17), Банкеро (16 + 13 подборов), Вагнер, Картер, Саггс (все трое — 14)

М: Хирро (23), Батлер (22), Винсент (20)

12 февраля. Орландо. «Amway Center».

«Атланта» — «Сан-Антонио» — 125:106 (32:31, 29:29, 32:17, 32:29)

А: Хантер (24), Янг (24 + 17 передач), Маррей (18)

С: Джонсон (25), Сохан (18), Брэм (10)

12 февраля. Атланта. «State Farm Arena».

«Нью-Йорк» — «Юта» — 126:120 (33:28, 29:28, 25:28, 39:36)

Н: Брансон (38), Рэндл (31), Барретт (20)

Ю: Маркканен (29), Кларксон (24), Хортон-Такер (23)

12 февраля. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».