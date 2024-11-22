«Шарлотт» в овертайме переиграл «Детройт»

«Шарлотт» в овертайме переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:121 OT.

Форвард «Хорнетс» Брэндон Миллер стал самым результативным игроком встречи, набрав 38 очков.

«Детройт» с результатом 7-10 занимает 7-е место в Восточной конференции. «Шарлотт» располагается на 11-й строчке (6-9).

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Детройт» — 123:121 OT (33:27, 30:32, 30:20, 16:30, 14:12)

Ш: Миллер (38), Болл (35), Коди Мартин (15), Г. Уильямс (12).

Д: Каннингем (27 + 10 передач), Харрис (26), Бизли (16), Стюарт (13).