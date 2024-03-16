«Финикс» обыграл «Шарлотт». Букер и Нуркич оформили дабл-даблы

«Шарлотт» на своем паркете проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 96:107. Атакующий защитник «Санс» Девин Букер оформил дабл-дабл: 21 очко и 11 передач.

В другой встрече «Детройт» потерпел поражение от «Майами» — 95:108.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Финикс» — 96:107 (26:28, 19:26, 22:38, 29:15)

Ш: Мицич (21), Г. Уильямс (20), Бриджес (17 + 10 подборов), Миллер (14), Мэнн (12).

Ф: Букер (21 + 11 передач), Аллен (17), Бил (15), Гордон (14), Нуркич (13 + 21 подбор), Дюрант (13).

«Детройт» — «Майами» — 95:108 (28:27, 26:29, 18:28, 23:24)

Д: Фонтеккьо (24), Дюрен (15 + 17 подборов), Айви (14), Фурнье (12).

М: Адебайо (22), Калеб Мартин (18), Розир (18), Д. Робинсон (16), Батлер (14).