Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

16 марта, 04:42

«Финикс» обыграл «Шарлотт». Букер и Нуркич оформили дабл-даблы

Евгений Козинов
Корреспондент
16 марта. «Детройт» — «Майами» — 95:108.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Шарлотт» на своем паркете проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 96:107. Атакующий защитник «Санс» Девин Букер оформил дабл-дабл: 21 очко и 11 передач.

В другой встрече «Детройт» потерпел поражение от «Майами» — 95:108.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Финикс» — 96:107 (26:28, 19:26, 22:38, 29:15)

Ш: Мицич (21), Г. Уильямс (20), Бриджес (17 + 10 подборов), Миллер (14), Мэнн (12).

Ф: Букер (21 + 11 передач), Аллен (17), Бил (15), Гордон (14), Нуркич (13 + 21 подбор), Дюрант (13).

«Детройт» — «Майами» — 95:108 (28:27, 26:29, 18:28, 23:24)

Д: Фонтеккьо (24), Дюрен (15 + 17 подборов), Айви (14), Фурнье (12).

М: Адебайо (22), Калеб Мартин (18), Розир (18), Д. Робинсон (16), Батлер (14).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Детройт Пистонс
БК Майами Хит
БК Финикс Санс
БК Шарлотт Хорнетс
0
Читайте также
Казанский назвал фаворитов первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нью-Йорк» на выезде обыграл «Портленд». Брансон набрал 45 очков

«Нью-Орлеан» переиграл «Клипперс». Уильямсон набрал 34 очка